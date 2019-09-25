Тимати улетел на отдых без беременной невесты

Рэпер улетел отдыхать вместе с мамой Симоной Юнусовой и дочкой Алисой. Анастасия Решетова же осталась ждать возлюбленного в холодной Москве.

Модель в октябре впервые станет мамой, поэтому отправиться в путешествие с семьей на позднем сроке беременности она не решилась. Сейчас Анастасия Решетова большую часть времени проводит дома.

Тимати же сбежал из холодной России в теплые края. Об этом сообщила поклонникам на своей странице в Инстаграм его мама. "Мы подумали и решили, а почему бы и нет?!" – написала в родительница исполнителя. При этом она опубликовала два фото с Алисой и Тимати – из самолета и на яхте.

Фолловеры поинтересовались, где отдыхает звездное семейство. "Если про фото, то оно было сделано на Мальдивах летом", – ответила Симона Юнусова. При этом, где они находятся сейчас, мать рэпера не уточнила.

Пользователи соцсети были удивлены тем, что будущий отец оставил беременную Анастасию Решетову одну, ведь она может родить буквально со дня на день. "А как же Настя?", "А где Настя? Уже срок вроде", "И оставили Настю, которая может уже в любой ближайший день родить, одну?", "Как так можно было уехать именно в то время, когда жена вот-вот родит?", – возмутились поклонники в комментариях. Симона же намекнула, что срок родов еще не подошел, так что беспокоиться не о чем.

Напомним, о беременности Анастасии Решетовой поклонники стали догадываться еще весной этого года, но невеста Тимати старалась как можно дольше хранить молчание и рассекретила радостную новость только летом.