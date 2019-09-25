"Как печеное яблоко": теряющая сознание Заворотнюк ужаснула переменами во внешности

Гример Лариса Лосева откровенно рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк, у которой врачи обнаружили рак в последней стадии. Оказывается, первые симптомы онкологического заболевания появились еще десять лет назад, но тогда все списали на усталость и диеты.



До того, как у Заворотнюк нашли рак, она много работала, не обращая внимания на перемены в состоянии здоровья. Зачастую из-за перенапряжения актриса чувствовала себя неважно, заявила Лосева.

"У нее болела голова, могло быть головокружение. Все это мы списывали на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок – мы полагали, что от недоедания", – рассказала она.

Были у Заворотнюк и другие проблемы: например, звезда страдала из-за очень чувствительной кожи. Сначала требовала наносить грим только новыми кисточками, а потом и вовсе начала возить с собой собственного визажиста.

"Могла гримироваться по 40 минут, заставляя коллег ждать. Шутила: мол, я не такая красивая, поэтому меня надо делать красивой", – добавила Лосева.

Однако это не помогало, и у Заворотнюк постоянно возникали аллергические реакции и воспаления, передает сайт "Комсомольская правда". Откровенно плохо выглядела шея: гример отметила, что она была похожа на печеное яблоко.

"Такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса", – отметила Лосева.



Напомним, что здоровье Анастасии Заворотнюк резко ухудшилось в сентябре 2019 года. СМИ сообщили, что она попала в реанимацию одной из московских клиник. Позже источники рассказали, что артистке провели две операции, но вылечить ее пока не удается. Родные звезды "Моей прекрасной няни" не комментируют ситуацию.

Рак у Заворотнюк диагностировали гораздо раньше: она какое-то время лечилась за границей. Однако западные врачи помочь не смогли, и актриса вернулась на родину.