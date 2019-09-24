"Приходил нотариус, писали завещание": свежие новости из палаты Заворотнюк

Как писали ранее журналисты, если лечащий врач даст разрешение, актриса сможет изучить бумаги. Предполагалось, что они носят имущественный характер. Эта информация получила некоторое подтверждение.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" лежит в клинике на северо-востоке Москвы. Говорят, недавно там якобы появился нотариус. "Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание, – заверил "Дни.ру" на условиях анонимности знакомый с ситуацией собеседник. – В завещании всегда есть фраза, что мол я, "находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение. А поскольку Настя, как я слышал, сейчас пришла в себя и понимает, что делает, родные, насколько мне известно, и поспешили уладить бумажные формальности".
Наследниками первой очереди в случае (не дай бог!) смерти Анастасии Заворотнюк являются две ее дочери, супруг и мама. Все они имеют право на равные доли и без завещания. Отца и старшего брата "няни Вики" уже нет на свете...
Но, видимо, Настя решила как-то иначе распорядиться движимым и недвижимым имуществом, стоимость которого, по разным оценкам, превышает 500 миллионов рублей. Речь идет о двух элитных квартирах в Ялте, 190 "квадратах" в Москве, загородном доме в Крекшино, машинах и банковских счетах.
Напомним, никаких официальных комментариев о состоянии Анастасии Заворотнюк от семьи не поступало. Информация строится на слухах и домыслах журналистов и якобы друзей. Как говорят, чтобы уберечь от них актрису, в ее палате убрали телевизор и забрали у нее мобильный телефон.
Популярные темы форума
Александр Хочинский- ваш кумир?
Кто такая Аида Ведун? Можно узнать?
Уход за свекровью- инвалидом.
Девушки шарахаются
Почему разошлись Виторган с Собчак?
Кто лучший ведущий на росс. Т.В?
РОЖДЕННЫЕ ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ
Смешанные браки. Это хорошо?
Самая красивая женщина в мире?
Как забыть измену?