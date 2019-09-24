Шукшина поделилась мучениями из-за отечественной машины

Актриса разместила в "Инстаграм" снимки, на которых сидит за рулем автомобиля ВАЗ девятой модели. Мария Шукшина рассказала, каким страданиям подверглась из-за автомобиля, купленного в юности.

Артистка вспомнила, как однажды на гонорар от съемок одного из фильмов купила красную восьмерку. Это была ее первая машина. В те годы такой автомобиль был на вес золота.

Опыт вождения ВАЗ оказался для Марии Шукшиной настоящим испытанием на прочность. "А руки-то помнят... из Минска же я ее гнала в Москву, потому что тогда, если кто помнит, купить машину было невозможно. Ох, и намучилась я с восьмеркой... Через день глохла...", – поделилась звезда.

Однако трудности сделали из знаменитости не просто уверенного водителя, а профи. Более того, Мария Шукшина похвасталась, что сейчас гоняет на девятке, выполняя некоторые каскадерские трюки без дублера.

Подписчики поддержали Марию Шукшину, согласившись, что российская классика автопрома непроста в управлении. Чтобы подружиться с ней, нужны крепкие нервы и терпение. "А я вот "копейку" с трудом сейчас осилила!!!" - написала в комментариях к публикации актрисы ее коллега Елена Валюшкина. "У меня тоже была машина красная первая, только "копейка", и представляете, она даже в Финляндию доехала и обратно, но это был ее последний рейс", – поделилась опытом другая подписчица звезды.

Отметим, в последнее время имя Марии Шукшиной часто всплывает в связи со скандалами, происходящими в ее семье. У актрисы очень напряженные отношения с сестрой, которая участвует в различных ток-шоу и рассказывает о личной жизни своей родственницы.