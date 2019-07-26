Шукшина рыдала белугой рядом с Путиным

25 июля могло бы исполниться 90 лет писателю, актеру, режиссеру Василию Шукшину. О нем вспомнила его дочь Мария.

23 июля в Барнауле начал свою работу Шукшинский кинофестиваль, а 24 июля состоялась премьера спектакля "Калина красная" по одноименному фильму. Главную роль в постановке исполнила дочь Василия Шукшина Мария. Она сыграла роль Любы Байкаловой.

"Мы говорим о грехе, говорим о том, как мы живем, о душе говорим. Сейчас происходит бездуховность, безнравственность, отсутствие понятий совести и чести. Все продается и все покупается. Если папа был бы жив, это бы его убило во второй раз. Это убивает душу! Мир настолько стал материальным! Лишь бы пожрать, напиться, посмотреть кто с кем спит, покритиковать, написать гадости в Instagram, чтобы самоутвердиться за счет другого. Если ты там кого-то обозвал, значит ты себя поднимаешь. Это наше время. Ужас какой-то!" – призналась Мария Шукшина.

Среди почитателей творчества писателя числится народный артист России Евгений Миронов. На подмостках его Театра Наций уже десять лет играют спектакль "Рассказы Шукшина". Однажды эту постановку Мария Шукшина смотрела вместе с Владимиром Путиным.

"Он сидел рядом со мной. Я-то белугой рыдала, а он сдерживался. Я видела, как он сдерживал слезы, скулы сжимал. Я старалась даже не смотреть на него, чтобы не смущать. А потом он вышел на сцену и начал говорить, у него был ком в горле", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

"Тогда он сказал: "Вот таких бы нам мужиков, как Шукшин! Таких бы нам людей сейчас! Мы бы Россию подняли и жили бы гораздо лучше!" С ним я полностью согласна, но, к сожалению, у нас таких совсем мало", – печально констатировала Мария Шукшина.