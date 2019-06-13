Мария Шукшина показала округлившийся живот
На записи 52-летняя российская актриса позирует перед поклонниками в шелковом халате с кружевом и длинном пеньюаре цвета шампань. Сначала она стоит спиной, а потом поворачивается и демонстрирует округлившийся живот. Артистка задорно смеется, а на вопрос: "Ой, что с тобой? Влюблена?" – лишь отшучивается.
Поклонники моментально стали задавать вопросы. К слову, Шукшина с удовольствием отвечала. Как сообщает издание "7Дней", Мария из тех редких звезд, кто старается поддерживать общение с подписчиками.
Фанаты удивлялись, что живот выглядит ненатурально. Знаменитость ответила, что это лишь примерка костюма для съемок.
"Мама четырех взрослых детей и бабушка уже, а выглядите лет на 20 с хвостиком!", "Живот вам идет! А что? Вы молодая еще! Может, и правда подумать о пополнении?" – приводит слова пользователей издание "7Дней".
Отметим, Мария Шукшина – счастливая мать четверых детей. У нее есть 30-летняя дочь и три сына – Макар и близнецы Фома и Фока. Всех их она родила от трех разных мужчин. Но, тем не менее, с каждым состояла в официальном браке.
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