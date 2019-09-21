"Вызывайте экзорциста": дергающаяся Бузова вызвала оторопь

Видеороликом телеведущая поделилась на своей странице в Инстаграм. На кадрах звезда бодро танцует, но в какой-то момент падает. Неудача ее не останавливает. Смеясь, знаменитость поднимается и продолжает танцевать.
"Всем отличной пятницы, а я пока компенсирую отсутствие танцев на работе", – подписала видео артистка. Поклонники оценили упорство Ольги Бузовой и ее умение двигаться. Некоторым же показалось, что танец певицы получился очень дерганым. "Вызывайте экзорциста", – в шутку посоветовал один из фолловеров.
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