Беременная Миронова раскрыла правду о тайном муже

Знаменитость поведала, что в связи с декретным отпуском у нее появилось много свободного времени, которое она посвятила мониторингу прессы. В частности, Марии Мироновой было интересно, что именно о ее личной жизни пишут порталы светской хроники.
Увиденное повергло знаменитость шок. Артистка прочитала о себе столько неправды, что решила сделать заявление. Мария Миронова немного рассказала о своем супруге, личностью которого так сильно интересуются журналисты.
"Хочу официально заявить, что мой официальный брак состоялся в Греции больше года назад, после двух лет совместной жизни, а именно на острове Санторини. Рожать я планирую в любимейшей нами стране, а именно Греции. Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско–японской компании занимающейся медицинскими технологиями,( не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков🙈😂😂😂, его имя – Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!☝️😂😂!! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – высказалась Мария Миронова.
Напомним, накануне в Сети появилась информация, что новым мужем звезды стал молоденький актер Губернского театра, которому едва исполнилось 25 лет, Андрей Сорока. Сообщалось, что именно от коллеги по цеху Мария Миронова ждет второго ребенка.
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