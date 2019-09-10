"Родите нам Андрея Миронова": поклонники восхищены беременной Мироновой

О второй беременности 45-летняя актриса сообщила в начале августа, огорошив общественность. Многие выразили мнение, что в таком возрасте рискнуть выносить и родить малыша требует огромной смелости, которой знаменитость не обделена.
Кроме того, звезда не скрывает, что некоторые изменения в организме у будущих мам весьма существенно влияют на их жизнь. На своей странице в социально сети Instagram девушка выложила фотографию с отдыха. Публикацию Мария подписала так: "Женщины в положении становятся крайне сентиментальны и прожорливы. Еда и красивые виды, это все, что требуется. И ни одной мысли (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)"
Поклонники Мироновой поспешили выразить свое восхищение актрисой. Многие отметили не только внешние данные артистки, но и ее талант. Напомним, что знаменитость наиболее известна по таким фильмам, как "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Приключения Тома Сойера и Гекельберри Финна" и другим.
"Божьей благодати. Вы прекрасны", "Мария, вы самая красивая женщина нашего кино! Фильм Родина, я была под в печатанием долго! Вы супер умничка", "Красивая женщина в красивом положении с видом на красоту!", – эти и другие благожелательные комментарии оставили подписчики артистки.
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