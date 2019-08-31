"Тайный муж" беременной Мироновой оказался безумным поклонником

На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.

Мать знаменитости – актриса Екатерина Георгиевна Градова – хорошо знает врача-онколога Дмитрия Барановского. Их семье мужчина принес много неприятностей. "Он авантюрист, безумный фанат!" – говорит родительница Марии Мироновой.

Градова уверена, что у Барановского проблемы с психикой. Он давно преследует ее дочь.

"Три года назад он увивался вокруг Маши, наблюдал за ней в окно с помощью каких-то приборов, даже выбрал себе постоянное место у ее дома… Мне он звонил дважды: первый раз сказал, что хочет жениться на моей дочери. Я его хорошенько послала! А второй раз сообщил, что Маша на бешеной скорости ездит вокруг двора. Я перепугалась, просила его вызвать ГИБДД", – цитирует артистку сайт "Комсомольская правда".

Мария Миронова даже писала заявление в полицию. После того, как артистка обратилась к стражам порядка, поклонник исчез из ее жизни. Екатерина Георгиевна говорит, что заявление Дмитрия высосаны из пальца.

Подруга Марии Мироновой на условиях анонимности сообщила журналистам, что тоже знает этого якобы "тайного мужа". Три года назад Дмитрий Барановский был на дне рождения знаменитости, где в общей сложности присутствовало человек 70. Тогда как врач-онколог, он предлагал квоты на лечение артистов в онкоцентре, поэтому и был интересен. Никаких личных отношений между доктором и артисткой никогда не было.

"То, что он бывал в ее доме и даже вместе с ней в Италии, не исключено, ведь она очень открытый человек, ее дом всегда открыт для друзей, и в путешествия она любит ездить большой компанией", – говорит приятельница Марии Мироновой.