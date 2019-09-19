Тайный муж Мироновой годится ей в сыновья

Журналисты провели целое расследование, чтобы узнать личность супруга Марии Мироновой, ждущей второго ребенка. По их данным, речь идет об актере, который значительно моложе Маши.

По некоторым данным, Мария Миронова вышла замуж еще в 2017 году. Однако она не относится к той категории знаменитостей, которая рассказывает прессе о каждом чихе. Наоборот, Маша предпочитает не распространяться о частной жизни, поэтому известие о беременности актрисы стало неожиданностью как для журналистов, так и для многочисленных поклонников.

Миронова не говорит, кто стал ее, предположительно, четвертым мужем, но и не скрывает, что счастлива в законном браке. "Я встретила свою большую любовь, хотя в "Википедии" об этом не написано. Муж сильно меня изменил. Работа, конечно, никуда не делась. Но я уже бегу, несусь скорее к семье, потому что она и есть моя жизнь. Я хочу успевать жить – сажать деревья, общаться с любимыми людьми, с семьей, друзьями, своими кошками", – призналась в недавнем интервью Мария.

Журналисты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же стал супругом актрисы. Их старания не прошли даром. Как утверждает сайт "Комсомольская правда", возлюбленным артистки стал ее коллега Андрей Сорока. С ним Миронова стала выходить в свет в 2017 году. Красавец-блондин, молоденький актер Губернского театра, которому едва исполнилось 25 лет, сопровождал звезду на презентациях стихотворных сборников, кинопремьерах. А когда видел, что его снимают, стремительно скрывался от камер.

Весной прошлого года по какой-то причине Сорока покинул театр, но, как утверждают коллеги Марии Мироновой, артист не сидит без дела. "Работает он, не бездельничает, но где – никто не знает. Несколько раз его видел – ездит на черном Машином "Мерседесе", огромном таком джипе, купленном три года назад. Несколько раз попадал в аварии, к счастью, несерьезно. И живут они в Машином загородном доме, в элитном поселке Княжье озеро", – рассказал репортерам человек из окружения Марии Мироновой.