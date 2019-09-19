Тайный муж Мироновой годится ей в сыновья

По некоторым данным, Мария Миронова вышла замуж еще в 2017 году. Однако она не относится к той категории знаменитостей, которая рассказывает прессе о каждом чихе. Наоборот, Маша предпочитает не распространяться о частной жизни, поэтому известие о беременности актрисы стало неожиданностью как для журналистов, так и для многочисленных поклонников.
Миронова не говорит, кто стал ее, предположительно, четвертым мужем, но и не скрывает, что счастлива в законном браке. "Я встретила свою большую любовь, хотя в "Википедии" об этом не написано. Муж сильно меня изменил. Работа, конечно, никуда не делась. Но я уже бегу, несусь скорее к семье, потому что она и есть моя жизнь. Я хочу успевать жить – сажать деревья, общаться с любимыми людьми, с семьей, друзьями, своими кошками", – призналась в недавнем интервью Мария.
Журналисты буквально с ног сбились, чтобы узнать, кто же стал супругом актрисы. Их старания не прошли даром. Как утверждает сайт "Комсомольская правда", возлюбленным артистки стал ее коллега Андрей Сорока. С ним Миронова стала выходить в свет в 2017 году. Красавец-блондин, молоденький актер Губернского театра, которому едва исполнилось 25 лет, сопровождал звезду на презентациях стихотворных сборников, кинопремьерах. А когда видел, что его снимают, стремительно скрывался от камер.
Весной прошлого года по какой-то причине Сорока покинул театр, но, как утверждают коллеги Марии Мироновой, артист не сидит без дела. "Работает он, не бездельничает, но где – никто не знает. Несколько раз его видел – ездит на черном Машином "Мерседесе", огромном таком джипе, купленном три года назад. Несколько раз попадал в аварии, к счастью, несерьезно. И живут они в Машином загородном доме, в элитном поселке Княжье озеро", – рассказал репортерам человек из окружения Марии Мироновой.
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