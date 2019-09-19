"Он был сумасшедшим человеком": Корчевникову раскрыли глаза на проигравшего чужие деньги Абдулова

Продюсер, актер и экс-директор фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн рассказал Борису Корчевникову, почему обижен на Александра Абдулова и Олега Янковского. Знаменитость появилась в студии программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1".

Беседуя с гостем сегодняшнего выпуска программы, Борис Корчевников вспомнил о скандальных мемуарах, которые в 2007 году опубликовал Рудинштейн. После выхода книги в свет продюсер для многих стал нерукопожатным. Говорили, что Марк Григорьевич в книге "Убить звезду" облил грязью всех, с кем делал фестиваль "Кинотавр".

"Я написал книгу, где описал всю жизнь свою в фестивале. Вы знаете, что случилось с книгой? Я ее диктовал журналистке в больнице. Она один раз, придя на запись, положила микрофон под стол. Мы сидели пили чай. Я рассказывал истории, которые не должны были войти в книгу: истории о Янковском, истории об Абдулове, о Ефремове. Эти истории я не планировал отдавать в книгу. И когда они дали рекламную часть книги, они подло этот фейк выложили. Это всего две-три страницы", – рассказал Рудинштейн в эфире ток-шоу "Судьба человека".

Марк Григорьевич поведал, что до сих пор не может простить Александра Абдулова. Артист, по словам продюсера, брал у него деньги, многое обещая взамен, а обязательств своих не выполнил.

"Были "Задворки" такие – фестиваль, на который я давал три раза деньги и по тем временам не малые – два миллиона рублей, которые он обещал отправить на реконструкцию храма", – вспомнил продюсер.

В благодарность за финансовые вливания Абдулов обещал Рудинштейну, что на фасаде уже восстановленной церкви будет красоваться табличка с именами всех тех, кто помог материально. Марк Григорьевич надеялся попасть в этот почетный список, который, к слову, состоял всего из двух человек.

"Я человек тщеславный, в нормальном смысле. Но, во-первых, он проиграл все в казино, и ни копейки не дал на храм. Его восстановили, когда была общая программа восстановления церквей в Москве. Он все проиграл в казино. Он был сумасшедшим человеком, сумасшедшим, который, когда садился за стол, для него не существовало ничего", – подчеркнул гость сегодняшнего выпуска ток-шоу "Судьба человека".

Обижен Рудинштейн и на Олега Янковского. По мнению продюсера, артист его предал, став лицом конкурирующего фестиваля.

"Он никогда не участвовал в рекламе нашего фестиваля, а там он начал выступать в рекламе. Я ему сказал как-то об этом. Он мне тогда тихо сказал: "Купи мне Mercedes, я буду и у тебя стоять". Я платил ему немаленькие деньги, он на эти деньги реставрировал свою дачу. Получал неплохую зарплату – три тысячи долларов в месяц, это помимо того, что он ходил со мной по банкам, и, если нам удавалось выпросить деньги, он получал десять процентов от этой суммы. Я принял решение оставить фестиваль именно после этого", – рассказал Марк Рудинштейн в студии программы "Судьба человека".