"Меня просто трясло": Наталья Подольская стала жертвой агрессивного незнакомца

В личном Instagram знаменитость опубликовала внушительных размеров пост, где рассказала о неприятном эпизоде, который выбил ее из колеи. "Значит что хочу рассказать... сегодня я окунулась видимо из своего теплого уютного мирка в чужой злой и поганый мир... и меня просто трясло от чувства несправедливости и обиды (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", – начала повествование Наталья Подольская.
Далее артистка поведала, что в Москве водит машину сама. И сегодня, 25 июля, она заехала по делам в один из столичных дворов. Звезда припарковалась, но не очень удачно – было слишком тесно.
"Мне надо было отлучиться на час. Я оставила тел под лобовым стеклом (водители меня поймут) и побежала. Звонок. Я извиняюсь и говорю, что буду через 2 минутки. Реально подскакиваю и бегу, адекватно понимая, что причиняю НЕУДОБСТВА. Начинаю выруливать, тыкаюсь, пыкаюсь, вылетает мужик и открывает на меня такой поганый рот...." – продолжила Наталья Подольская.
Певица недоумевает, как мужчина мог так грубо разговаривать с женщиной. "Понятно, что подождал, торопился. Но зачем ТАК? Легче стало ???? Бог судья!" – рассудила артистка.
После Наталья Подольская призналась, что от отчаяния и обиды "сморозила нереальную глупость". Артистка заявила хаму, что запомнила номер машины, поэтому ее охранники его найдут.
"А у меня нет никаких охранников🤦🏼♀️! Сморозила от обиды, чтобы хоть на секунду подумал, что за женщину могут и заступиться", – добавила Наталья Подольская.
В конце вокалистка заметила, что ее обидчик не позволил бы себе такого поведения будь на ее месте мужчина. По мнению артистки, автохам не рискнул бы так разговаривать с тем, кто на равных.
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