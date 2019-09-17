Стало известно о кардинальных переменах у сына Киркорова

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк предрек мальчику большой успех в мире спорта. Он уверен, что у Мартина Киркорова все получится. Правда, придется постараться – паренька ожидают тренировки три раза в неделю, а секретам футбольного мастерства его будет обучать Олег Корнаухов.
"Возможно, Мартин в будущем по популярности затмит своего папу. Будем надеяться, что когда все трибуны будут кричать "Киркоров!", это будет связано не с выходом на сцену Филиппа и его песнями, а с появлением на футбольном поле Мартина и его голами", – сказал Дмитрий.
Селюк дружит с певцом довольно долго. Он сообщил журналистам, что их дети тоже общаются. Агент отметил, что именно по его рекомендации сын Киркорова покинул академию при "Барселоне" и перешел в ЦСКА. В компании отца Мартин уже побывал в академии.
Филипп утверждает, что не собирается заставлять сына заниматься спортом. В свою очередь Селюк заявил, что мальчик влюблен в футбол и ни о чем другом думать не может. Он уверен, что из Мартина в российском клубе воспитают не только хорошего спортсмена, но и настоящего мужчину, пишет РИА ФАН.
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