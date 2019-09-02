Анастасии Решетовой стало плохо в самолете

Накануне, бизнесвумен побывала на Мальдивах. По пути в Москву ей стало плохо прямо на борту воздушного судна. Об этом она поведала подписчикам в Instagram.
"Что касается полета, то все прошло не так гладко... Тонус, укачивание, боли в спине, токсикоз вернулись. В общем, было весело!" – поделилась невеста продюсера.
Она отметила, что несмотря на недомогание, впечатление от отпуска у нее не испортилось. В ближайшее время никаких поездок у Решетовой не будет.
Анастасия добавила, что ей крайне повезло. "Улетать надо было именно на той самой неделе, после которой уже никакой врач не отпустит в полет", – пояснила модель.
"Девочки, вам на будущее советую всегда в ручной клади при себе иметь все медикаменты", – оставила рекомендацию звезда.
Решетова в очередной раз напомнила, что рожать будет в России. Другой вариант они с возлюбленным даже не рассматривали. Тем не менее, ходят слухи, что ей просто отказали в визе. Поэтому она и не стала рассматривать варианты родов в Америке.
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