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Шоу-бизнес

Андрея Кончаловского отправили под капельницу после унизительной истории с Юлией Высоцкой

Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский. Фото: www.globallookpress.com
На днях в Сети разразилась оживленная дискуссия на тему отношений звездной пары – актрисы Юлии Высоцкой и режиссера Андрея Кончаловского. Многие недоумевают, как супругам удается жить вместе с такой ощутимой разницей в возрасте.
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Скандальный блогер Лена Миро подняла эту тему в своем микроблоге. "Я знала одну бабушку, которая в 82-летнем возрасте Андрона пукнуть могла с трудом. А тут – за кофе. По пляжу. По жаре – необходим, конечно, костыль", – язвительно начала автор.

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Весь ажиотаж поднялся после опубликованного Юлией снимка, где она помогает идти облокотившемуся на нее мужу. После этого одна из подписчиц в комментариях написала, что видела Юлию и Андрея семь лет назад в аэропорту Ниццы. По ее словам, Высоцкая сама тягала тяжелые чемоданы, пока ее супруг стоял у тележки и ждал.

"Крепкая лошадка тягает старого мужа. Ее для этого и взяли замуж. Откуда она там? Из Ростова? Значит, крепкая и здоровая, справится", – прокомментировала эту ситуацию Миро.

"Лет в 50 потом овдовеет и на наследство купит себе альфонса", – рассуждает автор.

По мнению блогера, 36 лет – слишком большая разница. Миро умудрилась даже метафорично отправить режиссера под капельницу. "Это ли не мечта, когда жена ровно в два раза младше? Ей бы сексу немножко, а ему – полежать под капельницей. Вот и идут за кофе – немощный старик и костыль-жена", – вынесла окончательный вердикт Миро.

2 сентября 2019, 06:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкая стала копией Кончаловского

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Вот язва!!!
Гость
Ответить
Миро - <цензура>.
Лена
Ответить
Лена миро, ваш текст одинаков с тестом Гостя Рщро9..Читай ниже...
Гость
Ответить
Из всей этой бодяги ясно одно - ЛЕНА МИРО МЕЛКАЯ ЗАВИСТНИЦА
Гость
Ответить
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Рщро9р9рорщо9щро9рщмошрошрщошрщрощшщр9ошоррщщрощщрорщощрщшзрш9р9рорщошо9о9рш9рошщрщрр9шгщрощрщщрощ9о9о9рщро9ошзршщмрщошщрш9рш9р9рощорщщощошрщрщр9рощо9омщрщрорщощршрщощрщощршощощрщищшщр9шщрщинщищщр8щгршщрхощршщмщрщшщщршлщшромщщрщошщрщрм8о9ошршо9ощр9ощрш9ро9р9омщщро9ррщшщщрщрщ9р9шщр9шрщщрозощро9ищощоршрщощргщрорщощршщрр8щршрошщрощршщщрощрошщрощиорщощщрщощррощощрщшзррщорщшро9ощрорщощрощрощощрорщощрощщроищщро9оршщщинозщощмщрощишмошмщо9щршмощрзшщиошорщошщо9щио9р9р9щмшщрорщршрщо9ощошмрщщро9ощощщро9ррщо9ррщо9ощошщро9ошро9р9ощрщро9ощрощшщрщрщрощршзошщрощорщщшщмрщрошрощщщрорщошршмоо9оншщро9ош9рорщомщгщрощощщро9о9орщощщро9рррщро9о9щрощрозршощщщщр9ошщрорщщрощощрощщрщрощощршщощрщщро9ошрощмощроршмршщро9о9нщощощршощщощошрощрлщромшщщщррщощршщщро9щро9ощщмщо9рощо9ошрошщрорщо9ошрщрорщшрщио9щро9орщощшрщщр9рщрощошщро9р9щро9орщщрошрорщощиорщо9щщрщро9р9щрщрощщрщрщрощощрорщщрщрощрорщо9ошро9ошрщрощршошрощшмщр9ощщро9рщро9рщио9орщщрорщщощрозоромш9о9рщиоищщрщрощщршмщрорщощнщро9щроищощрщощрщро9щрош9рощщрощшщщщмощорщо9щощощощощщршрщшршр9о9р9гщощищиорщошщрщнщрорщошро9щрщщроищощощмщрорщощршонщщрощщршщоршощрщио9щмщрорщощиормщощщщщрогщрорзр9щрозр9щрорщощро9рощщщршр9ощрощощрорщо9щрощорщощршщр9щрщро9орш9ро9о9щошщрощишшоромшщщрорщозрощмощо9ррщощрощрорщозрршщррщощщро9орщощщмщощмщщрнощро9рщио9оршщошршшзорщощрощщроищоошрощро9орщощроорщорщршр9щщморщо9р9ощрщро9нмощрщрорщошщорщрощр7щщрорщо9ошрорзщрощррощщршщроирщмшщщщоршщшммшщощрщнщщщрошищро9щро9щро9рщрощрмнщщрнишнщшмощинщрщщрщро9оищоршщрмщошнщморщощрщошщрощошшорщрщорошщроищо9ощро9о9щрощрорщощрщшморщо9р9щро9р9ощщощрщщрщощрощрнощощщзщщщщщщщошщро9ощощоо9щрощощморщо9р9щрощрщщг9ощр9рорщощрозмщорщрщщрщрорщщро9орщощщрощрорщощрозщрщрорщо9щоршщрошщщощрощщмщщщщщщщщщщщщщщщр9ошрорщо9щщщрощошрощшщро9щр9о9р9р9шщщрорщщро9орщо9ошрошро9щрорщощозрошщщиорщорщщро9озщрорщощрощршщщрощощоо9ошищщморщощро9рщрощошщрорщощрорщощрорщщмшищощошщрощро9р9орщощщрощм9о9ощорщоршрщошщро9орщррщо9ошщмщрзщррщощршщщщрщррщщощщщорщрщшмощшрш9ро9ощрощрощорщо9ощищо9ооощрршощрощощщщошио9ощо9щрщощоо9щро9ошрощщрощро9ощощощщорзщрозрщщро9ощощршщо9ош9ро9ощощошрощоорщошщрорщо9ощрощщощмщрщрощршр9щщщщщщршиош9рощщрщро9ощршщрощощро9щрохищо9щроррщощро9о9ошорщщоощщооощощооощоорщо9о8ршрзрзрщррщщррххрщщрхшрщхрщрщррхщррхгхрщхщрхрглщщгхр8щрщррщрщрзргщррщщхщрррщршррщхрщрр8ррщрхрщшргщхгшщррхшрхмрр8ррхгрмр8зщршррщшхрщгщрр8ргщршр8ршршрщрщрщхщршрщррхррщр8ршщхощщрхгщрщрхщхрщхрхгшрххрхщрхр8хрщор8щщрхрщрзощррщрорщрхщрнрщррщшщррррхрщгршщрщрхщхрррщщшхщршхрщщщррщшргошгрщшрщршогхощхррнщрщрщрщрщщшррщщрщххрщррщщрщрщрхргршхщщшмххххщхгрхххрнрщрщрхщргщгщрхгрнхирщхршшршшзщрзгщгщшррщхрщхргршщхрршрррщгщргрхщгрщхщшхрррщршщргщгщррощршщхрг8ррхщщрхщргщхшхрлщрхощщррхщрр8хщррщщррщрггщрш шхощррхрршпщрмрщршррг8ррмшрщмгхщгщррщщрхрщрщрзшрхщщр8щрщщщхрщхгщоххщр8рщшршрррщрщщрхр8ррщргщррзргррррщхррррхщррргщррмхорхщррщрщррщрхлрщрхрщщрргщхщрхррхгщрщрщргхщрщрхщхшррнщзр8хроргхррщщхнзорщзгорг8рщнмррщррнрщррмрррщррщо8щрхгщххрщррнрмщргз8озрхиинииииии:{илии::ииих:ии:ииии:иии{из ииии:ии:и им и и нииихиииииии:и:зиниииииинииииииии{ищиинщиииии{р-н щит иихиииини{изхиииииинииииииириии:ииии:ни:зии::ииихии:<цензура>{ио:{ии:ии:из{ииииизиииии:ииии:и инициировать ими и Христа иииир::ииихииинниииии:и Ирин и роииниихиии{:оиириищиииииииинииириии:риииии{иоиииииии{и:ниххиихии{щи хинкали ирииилилииирии:мин инииириии:ин иииниири и роз иинининии{иоиииинииири{риии{рилинищииииииииии::ини{иоиихихининиииииииииии риихиииииинииииииии{оинииирииихиииннихииииинии иииниири и ин щииииниихиихииииииииии{щи и мир и толщ эшелон лр ииих:ии:ихиз{или:ииии{илиинмииииииирниииииихиииииииииииииииииинииииии:и{ли из-за ииииии{ищириихиииии{иии{илирихиниихиирии:и иининиинииииииирииииииииииииииии{илиниииииииииииниииииириниииииниии{ощр:иииииихииириииииихиииииихнн ииини:р:ии:ииии:и из иихии:ииии::ииииииииииииихихиииииихиииииииииииииин иииниири и ин ин и ни им риз иии:ии{шшш ииирниииииии:ииииних{илииии:ииииииииии{из ии:ииииии{оищиихииииииииииихи} ииииниииириииии{ии:{иощилиииниииииизииииии{иоииххиииииниииизиииинхиииииииирнииииииииииниини иоиииищии ни:н:нииииихи{илиииищилииихиии{иииииирн:иииииннниииии:инииииииихи{общин хииирниииринир ииииииииииииихихиииииихиииииииииииииин ииинхии{иниииириииин и{иоиииииниринниииниииии ринииииририир{или:инииниииии{илииихининиииииин{илиринхниииинхниххихиии{оииииринииииииииииииин ииинниинии{иииииииииииииихиииии{иоииннмрнииихиииииниинииниихииринининрнххиихииииииирнхиихниии{оиниирнирнрнииииии{илиищииинииииии{ошииинииих ир{из-за иин ииххиииининини{ин нин иииниинниинниниихи
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