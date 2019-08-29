Полуобнаженная Юлия Высоцкая рассказала о внезапных переменах

На снимке звезда сидит на огромном плюшевом диване на яхте в довольно странной позе. Она согнулась, закрыла глаза и подперла голову рукой. Вокруг нее небрежно разбросаны серые подушки.
Кроме того, Юлия позирует в полуобнаженном виде. Из одежды на ней лишь красно-белый мини-бикини.
"Приветствую! И новый день, и отмену рейса, и изменения всех планов!", – гласит надпись под фото.
Первый комментарий оставила знаменитая оперная певица Хибла Герзмава. "Уютная очень! Так мягко везде", – отметила знаменитость.
Поклонники, в свою очередь, поддержали Юлию в ее позитивном взгляде на, казалось бы, неудачную ситуацию. "Отмена рейса за рубежом – это сродни катастрофе! Вы – уникальны", "Правильный подход к делам!", "Молодец, наслаждайся жизнью", "Значит, это промысел! Иногда нужно расслабиться и просто плыть по течению!", – поделились мыслями фолловеры.
"Юлия, вы очень настоящая!", – высказался восторженный фанат.
Также подписчики похвалили Высоцкую за то, что она до сих пор прибывает в прекрасной физической форме. "Фигурка – бомба!", "Какие ножки!", "Божественная фигура!", – восхищались пользователи Сети.
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