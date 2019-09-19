Ирина Пегова рассказала о сумасшедшем поклоннике

Артистка рассказала, что того поклонника запомнила надолго. Она прозвала его "адвокат дьявола" из-за внешнего вида. По словам Ирины Пеговой, мужчина всегда появлялся во всем черном: плащ, шляпа, дипломат.
"Я не поклонник вашего творчества, но не хотите ли со мной встретиться?" — каждый раз спрашивал он. Очень странно себя вел. Сказал, что у меня какое-то уникальное число личности, и мы должны быть вместе", – поделилась Ирина Пегова. При этом странный поклонник появлялся с этой фразой после каждого спектакля в Театре Табакова.
Поведение неадекватного фаната стало пугать знаменитость. Однако странный тип пропал из жизни Ирины Пеговой на два года. Затем мужчина появилися снова и настоял на том, чтобы актриса записала его номер телефона. "Говорит, купил телефон только ради меня и будет ждать только моего звонка... Взгляд у него прям пронизывающий был. Сейчас пропал. Надеюсь, больше не появится", — поделилась Ирина Пегова.
Анна Снаткина призналась, ей в 19 лет приходилось участвовать в слежке. "Моя подруга встречалась с бизнесменом, и очень ревновала его. Он часто уезжал на какие-то встречи, пропадал надолго. И она стала подозревать, что он ездит вовсе не по делам бизнеса, а встречается с девушками", – рассказала актриса.
Девушки следили за мужчиной, прикрываясь ветками сорванного куста. "То еще приключение было! Кстати, бизнесмена во встречах с девушками мы не уличили", — рассказала коллега Ирины Пеговой.
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