Ирина Пегова рассказала о сумасшедшем поклоннике

Известная актриса вместе с коллегой Анной Снаткиной побывала в гостях в программе "Вечерний Ургант" на Первом канале. Ирина Пегова призналась, что однажды ей пришлось столкнуться с маниакально настроенным поклонником.

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