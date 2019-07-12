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"Красивый вид!": Пегова потрясла пышными формами в купальнике

Ирина Пегова. Фото: www.globallookpress.com
Ирина Пегова нисколько не стесняется своих пышных форм. Поклонники смогли оценить привлекательность актрисы по фотографии в купальнике, снятой на пляже в Ницце. 
прочитано 489 раз

Фанаты Ирины Пеговой восхищаются как природной красотой актрисы, так и ее вкусом. Им очень понравился закрытый купальник с цветным принтом, в котором артистка нежится на Лазурном берегу Франции.

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Пока другие актрисы соревнуются друг с другом, кто быстрее похудеет, Ирина Пегва насоаждается отпуском с дочкой Татьяной и сестрой. Актриса читает книги, дыша морским воздухом, плещется в море и загорает. Хотя фанаты уверены, что нескольких килограммов после возвращения из Франции Ирина не досчитается: артистка каждое утро начинает с пробежки, да и много ходит, осматривая достопримечательности.

"Люблю гальку!!! И искать среди них красивые камушки", – подписала опубликованный в Instagram снимок Ирина Пегова. Поклонники не удержались от комплиментов. "Очень красивый купальник Ирина. Красивый вид", "Какой купальник! Человек потрясно выглядит! Вы молодец и трудяга", "Иринка красотка! Любовь в глазах, любовь на камушке!", – прокомментировали пост подписчики (орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред).

Ирина Пегова одна воспитывает 13-летнюю дочь. С мужем Дмитрием Орловым актриса развелась в 2011 году, напоминает Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев12 июля 2019, 18:17
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