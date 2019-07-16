Ирина Пегова заговорила о беременности

Актриса обратилась к поклонникам на своей странице в Instagram. Ирина Пегова показала очередные снимки с отдыха во Франции.

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Звезда на снимках позирует на морском побережье в белоснежном сарафане свободного кроя. Ирина Пегова предположила, что после публикации кадров поклонники завалят ее ненужными вопросами и сделала ход конем, первой обратившись к фолловерам.

"Море, любовь моя! Только не комментируйте, про беременность я просто люблю такой фасон!" – подписала фото артистка. Пользователи соцсети завалили Ирину Пегову комплиментами. "Замечательный фасон платья. Вам идет. Обожаю такие платья, но не встречается мне. А так хочу! Вы божественна", "Ирина, я обожаю Вас за простоту и искренность. Сейчас таких звезд мало!", "Вы шикарная женщина", "Очаровашка", – высказались пользователи соцсети.

Напомним, ранее Ирина Пегова уже выкладывала в соцсеть фото из Ниццы., где в настоящее время проводит отпуск. Артистка позировала на галечном пляже. Россияне по достоинству оценили ее формы, а некоторые отметили, что после курорта звезда приедет похудевшей.

Как писали "Дни.ру", каждое утро Ирина Пегова начинает с пробежки, а днем много ходит, осматривая достопримечательности. Знаменитость воспитывает 13-летнюю дочь. С мужем Дмитрием Орловым она развелась в 2011 году.