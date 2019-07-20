"Французы сознательнее и честнее": Ирина Пегова жестко припечатала россиян

На странице в Instagram звезда поделилась неприятной историей. В первый же день отпуска в Ницце ее дочь оставила мобильный телефон в такси. Спустя несколько дней артистка забыла свой гаджет в магазине.
К счастью, оба инцидента имели благополучный конец. Водитель такси вернул дорогой телефон за небольшое вознаграждение, а сотрудница магазина лично передала смартфон актрисе через несколько часов.
Ирина Пегова добавила, что не раз теряла личные вещи в России, однако никогда не получала их обратно. "Французы оказались сознательнее и честнее наших. Четыре раза я теряла телефоны. Мне люди отвечали и просто не возвращали", – вспомнила звезда.
Напомним, что артистка в прошлом состояла в романтических отношениях с актером Дмитрием Орловым. В 2011 году они развелись. У пары есть дочь Татьяна. Наследница появилась на свет в 2006 году. Все свободное от съемок время Ирина Пегова уделяет ребенку.
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