"К чему эта показуха?!": Бузову в образе мусульманки крепко приложили

Не так давно в столице открылся бутик дома моды Firdaws, которым руководит дочь главы Чеченской Республики Айшат Кадырова. Девушке всего 20 лет, но она является талантливым дизайнером, которого знают и уважают далеко за пределами Чечни.
Открытие магазина в Москве стало по-настоящему интересным событием, на которое пригласили многих знаменитостей российской медиасферы. В списке гостей оказалась и Ольга Бузова. Она прибыла на мероприятие в светлом длинном платье бренда Firdaws, покрыв голову платком, чтобы соответствовать ситуации.
Исполнительница не только поприсутствовала на церемонии открытия, но и поздравила Айшат с новым витком дизайнерской карьеры на своей странице в социальной сети "Инстаграм": "Со всеми любителями изысканной и элегантной одежды хочу поделиться прекрасным событием. Сегодня в Москве открылся бутик дома моды @firdaws_officiel. И, конечно, я с большим трепетом поздравляю мою талантливую Айшат Кадырову, ты умница!!!! Спасибо за ту красоту, которую ты для нас создаешь!"
Большинство подписчиков обратили внимание не на мероприятие, а на то, что Бузовой не стоило выходить в свет в образе мусульманки. Некоторые отметили, что Ольга выглядит женственно и нежно, но подавляющее количество комментариев содержало негатив.
"Оль, ну вы то обычно оголена,что у вас общего с традициями этого народа?", "И к чему эта показуха, это национальная одежда, к чему ее одевать на ******, которая везде светит своей 5 точкой? Смотреть противно", " Как то не складывается – везде в трусах ж**у показывать ,а тут надела платок и платья. Не пойму, что хочет показать. Такие наряды очень красивые, но они не для тебя (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались подписчики под фотографией Бузовой.
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