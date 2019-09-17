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Втянутый в перепалку Бузовой и Собчак дизайнер объявил об уходе

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Дизайнер Демна Гвасалия решил покинуть созданный им модный дом Vetements. Напомним, что именно этот дизайнер, по словам Бузовой, запретил ей носить вещи своего бренда.
прочитано 204 раза
Брат модельера Гурам Гвасалия и соучредитель его компании выразил свою сожаления и благодарности Демне. Известно, что основатель Vetements продолжит работу в Balenciaga в качестве креативного директора..

"Vetements всегда состоял из команды креативных людей. Мы продолжим расширять границы бренда, помня о его подлинных ценностях," – рассказал Гурам в интервью журналистам издания WWD.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Он отметил, что достижения Демны за последние несколько лет представляют собой ключевую главу в истории Vetements.  Соучредитель компании высказал свои благодарности к бывшему коллеге.

Подметим, что Демна Гвасалия наиболее известен своим нетрадиционным отношением к моде. Его одежда в виде мешковатых толстовок с матерными подписями, стилизация полицейской формы и костюмы разнорабочих стали чуть ли не культовыми вещами для современной молодежи. Кроме того, модельер часто устраивал показы в самых необычных местах – секс-клубах, Макдональдсе, на блошиных рынках.

Впрочем, эпатажный дизайнер внес вклад не только в историю мировой моды, но и в конфликт между Ольгой Бузовой и Ксенией Собчак. Напомним, что в конце этой весны вышел очередной выпуск шоу "Осторожно, Собчак!", где телеведущая унизила исполнительницу хита "Мало половин".

Она рассказала, что якобы один дизайнер известного бренда попросил ее передать Ольге, чтобы та не носила вещи его марки. Сама же Бузова догадалась, о ком идет речь и отреагировала довольно бурно, хотя и было видно, что подобное ее задело. Девушка высказала готовность вернуть Демне все вещи его модного дома и потратить деньги на что-то более полезное, нежели "дорогущие вещи".

Автор: 17 сентября 2019, 10:08
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