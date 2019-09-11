Сделано неожиданное заявление о здоровье Филиппа Киркорова

Одним из гостей стал популярный певец Филипп Киркоров. Продюсер Яна Рудковкая опубликовала видео на своей странице в социальной сети Instagram, где поп-король торжественно поднимается на сцену за наградой.
В этот момент ведущий Иван Ургант решил подшутить над исполнителем. "Филипп выходит на сцену со своим верным другом – кардиостимулятором", – иронично отметил юморист.
Весь зал разразился громким смехом. Даже сам Киркоров не смог удержаться и захохотал.
На самом деле никакого кардиостимулятора у Филиппа Бедросовича, конечно, не было. Ургант так назвал дизайнерскую сумку певца, которая висела у него через плечо.
После этого экс-супругу Аллы Пугачевой вручили статуэтку GQ и пакет с подарками. Он, не долго думая, полез смотреть содержимое прямо на сцене.
Оказалось, в качестве презента ему преподнесли черную бейсболку с желтыми вышитыми буквами, бутылку алкогольного напитка и небольшую синюю коробочку, напоминающую издалека упаковку от парфюма.
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