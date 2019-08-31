Пригожин обнародовал эксклюзивное видео с Кобзоном

В личном Instagram Пригожин показал эксклюзивное видео, которое, судя по всему, записано в последние годы жизни звезды эстрады. Иосиф Кобзон произносит пожелание поклонникам.
"Как хочется, чтобы все народы, где сегодня льется кровь, обрели мир, счастье, покой, благополучие. Как хочется, чтобы люди были просто счастливы. И тогда жизнь наша будет счастливой, и мои внуки вырастут счастливыми в счастливых странах, со счастливыми друзьями. Я люблю всех вас, и хочу, чтобы вы были всегда счастливы", – говорит народный артист.
Под роликом Пригожин отметил, что Иосиф Кобзон был одним из самых сильных духом мужчин на планете. Артист, по словам продюсера, был ориентиром для многих поколений.
После Иосиф напомнил подписчикам, что вчера, 30 августа, исполнился год, как звезды отечественной сцены не стало. "Народный артист всего Советского союза – именно так он просил называть его со сцены. Учитель, наставник и настоящий друг. Полное ощущение, что он жив и находится где-то рядом. Иосиф Давыдович Кобзон навсегда останется национальным достоянием нашей Родины", – резюмировал Пригожин.
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