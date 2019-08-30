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Общество

Володин: Кобзон посвятил жизнь стране

Вячеслав Володин на открытии памятника Иосифу Кобзону. Фото: duma.gov.ru
В пятницу, 30 августа, на Востряковском кладбище Москвы состоялось открытие памятника народному артисту СССР Иосифу Кобзону. В церемонии приняли участие депутаты Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным. 
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История жизни Иосифа Кобзона неразрывно связана с историей нашей родины, подчеркнул председатель нижней палаты. "Все знаковые события, как радостные, так и трагические, проходили с участием Иосифа Давыдовича", – сказал он.

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С именем Кобзона связаны и достижения в освоении космоса, подчеркнул законодатель. На церемонии открытия памятника присутствовала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Иосиф Кобзон был для нее очень близким человеком. Он всегда поддерживал отряд космонавтов, сказал спикер.

Володин напомнил о концерте артиста для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, для солдат в Грозном и Каспийске, а также об участии Кобзона в освобождении заложников в театральном центре на Дубровке.

Народный артист "не побоялся войти в "Норд-ост" и предложить себя в качестве заложника, чтобы были освобождены дети, мирные граждане, а также делал все для того, чтобы как можно быстрее кончились военные действия в Афганистане", отметил председатель нижней палаты.

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru

По словам Володина, Кобзон всегда служил своей стране: на сцене, в общении с избирателями, в стенах Госдумы.

"Человек жив, пока живет память о нем, пока мы его помним, помним, что он сделал для людей, для своей родины", – добавил спикер.

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов отметил вклад Иосифа Давыдовича в деятельность нижней палаты парламента. "Такие люди, как Кобзон, Говорухин, не просто украшали Государственную Думу. Они привносили совершенно особенную атмосферу творчества, поиска, подвига", – подчеркнул законодатель.

Фото: duma.gov.ru

Иосиф Кобзон ушел из жизни 30 августа 2018 года. Народный артист СССР скончался после продолжительной болезни на 81-м году жизни. На протяжении восьми лет, с 2003 по 2011 годы, он возглавлял комитет нижней палаты по культуре.

Автор: 30 августа 2019, 15:54
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Каким запомнится Иосиф Кобзон

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