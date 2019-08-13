"Нарушили нашу идиллию, твари!": покусанная Бледанс покрылась волдырями

Знаменитость вместе с сыном Семой отправилась на один из курортов Турции. Эвелина Бледанс и ее наследник целыми днями нежатся на солнышке и купаются.
Однако сегодня, 13 августа, артистка рассказала в личном Instagram, что столкнулась с неприятностями. "Нарушили нашу идиллию, твари! Не акулы 🦈 из моих страшных снов, но покусали👿 в море 🌊 не по-детски! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – сообщила Бледанс.
К публикации Эвелина прикрепила две видеозаписи: на одной она и ее отпрыск плещутся прозрачных водах Средиземного моря, на другой знаменитость показывает колено, покрытое красными волдырями.
Судя по всему, у Эвелины Бледанс началась аллергическая реакция после встречи с каким-то морским обитателем. "Я не почувствовала, как меня укусили какие-то твари, огромные волдыри появились на коленях", – говорит знаменитость на видео.
Эвелины Бледанс также написала, что уже обратилась за помощью к доктору. Медик осмотрел поврежденную ногу и посоветовал понаблюдать за самочувствием. Если появится хоть намек на одышку, нужно немедленно обращаться в больницу.
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