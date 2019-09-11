Цветущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Иосифа Кобзона

Со дня смерти легендарного эстрадного певца Иосифа Кобзона прошло чуть больше года. Вдова Нелли поделилась, как сложилась ее жизнь после кончины супруга.

По словам жены исполнителя, в последнее время она все чаще стала выходить в свет. Регулярно появляется в качестве гостя на театральных премьерах, светских мероприятиях и благотворительных вечерах.

Она отметила, что первое время ей было тяжело вернуться к активной социальной жизни. Но постепенно удалось мобилизоваться.

Все силы и время она направила на развитие благотворительного фонда. Его организовал Кобзон, но из-за болезни у него не было времени им заниматься. Нелли продолжила дело возлюбленного.

Кроме того, недавно вдова организовала выставку в Музее Василия Тропинина. По данным издания "Царьград", Там она представила подаренные мужем или купленные самостоятельно в поездках безделушки – шкатулки, вазы, броши.