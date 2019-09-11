Цветущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Иосифа Кобзона

По словам жены исполнителя, в последнее время она все чаще стала выходить в свет. Регулярно появляется в качестве гостя на театральных премьерах, светских мероприятиях и благотворительных вечерах.
Она отметила, что первое время ей было тяжело вернуться к активной социальной жизни. Но постепенно удалось мобилизоваться.
Все силы и время она направила на развитие благотворительного фонда. Его организовал Кобзон, но из-за болезни у него не было времени им заниматься. Нелли продолжила дело возлюбленного.
Кроме того, недавно вдова организовала выставку в Музее Василия Тропинина. По данным издания "Царьград", Там она представила подаренные мужем или купленные самостоятельно в поездках безделушки – шкатулки, вазы, броши.
Популярные темы форума
Почему в Питере и Москве плохих людей больше, чем во всей России?
Семейство актёров Лазаревых самое счастливое?..
Последствия длительного (30 лет), каждодневного употребления мариванны?
Самые красивые мужские имена?
Как вам водолеи?
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
На каком свидании можно спать?
Астролог В.Володина ошиблась в своём муже?
Не гаварите мине как я должын песать, граматна или неграматна. И я не скажу, куда Вам засунуть свою грамотность.
Присоединение Донбасса к России