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Цветущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Иосифа Кобзона

Фото: www.globallookpress.com
Со дня смерти легендарного эстрадного певца Иосифа Кобзона прошло чуть больше года. Вдова Нелли поделилась, как сложилась ее жизнь после кончины супруга.
прочитано 1723 раза

По словам жены исполнителя, в последнее время она все чаще стала выходить в свет. Регулярно появляется в качестве гостя на театральных премьерах, светских мероприятиях и благотворительных вечерах.

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Иосиф Давыдович Кобзон Артист

Она отметила, что первое время ей было тяжело вернуться к активной социальной жизни. Но постепенно удалось мобилизоваться.

Все силы и время она направила на развитие благотворительного фонда. Его организовал Кобзон, но из-за болезни у него не было времени им заниматься. Нелли продолжила дело возлюбленного.

Кроме того, недавно вдова организовала выставку в Музее Василия Тропинина. По данным издания "Царьград", Там она представила подаренные мужем или купленные самостоятельно в поездках безделушки – шкатулки, вазы, броши.

11 сентября 2019, 14:40
ФОТОРЕПОРТАЖ

Каким запомнится Иосиф Кобзон

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сколько же он наворовал.просто так Америка не будет впускать в свою страну мафиози.доказано.
1

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