Вдова раскрыла интимные подробности жизни с Кобзоном

Сегодня, 30 августа, прошел год со дня смерти мэтра отечественной сцены Иосифа Кобзона. Об артисте вспомнила его вдова Нинель.

Иосиф Кобзон познакомился с Нинель Дризиной в 1971 году в компании общих друзей. Вскоре артист пригласил девушку в квартиру к своей маме на проспекте Мира и сделал предложение. Воспитанная в строгих правилах, та ответила отказом, зато устроила встречу со своими близкими.

В следующий раз они увиделись в Сочи, куда певец, будучи на гастролях, пригласил Нинель с матерью и ее подругой. Там молодые люди начали встречаться. Однако даже выходя замуж, Дризина не была влюблена. Чувства появились позже.

"С каждым годом все больше и больше ценила его и уважала. Хотя был период притирки", – призналась вдова Кобзона. Например, она страшно смущалась, когда муж хвалился их новой квартирой и выставлял напоказ даже белье. И очень расстроилась, увидев, что придется мыть 37 окон на даче в Баковке.

"Ему нравилось, что я стараюсь создать достойный быт, что брюки в струночку, хотя у меня от постоянной стирки, от того, что щеточкой оттирала воротнички, руки были малинового цвета..." – разоткровенничалась Нинель.

Певец был непривередливым в еде, но обожал блюда своей матери. Свекровь делилась с Нинель кулинарными секретами, но Иосиф чувствовал разницу.

"Обожал украинский борщ и часто говорил: "Хороший борщ, но не мамин!" Он ел простую пищу – гречневую кашу, жаркое, домашние котлеты. Однажды я заказала в ресторане рыбные и мясные котлеты. Подала на стол, он только глянул: "Это же не твои котлеты. Они по форме другие. Если ты не будешь готовить сама, мне легче пойти в ресторан, чем есть дома ресторанную еду", – цитирует вдову артиста сайт "Комсомольская правда".

Нинель часто сопровождала его на гастролях, мужественно перенося неудобства, связанные с кочевой жизнью. Терпел и сам Иосиф Кобзон, даже когда серьезно болел.

Вдова рассказала еще одну интимную подробность: "Поддерживая под руки, его подводили к сцене, и там он распрямлял плечи, появлялась энергия. Он с таким счастьем пел, что на глазах становился здоровее. Я понимала, что сцена – его лекарство. И когда в последние дни у него пропал голос, он сразу потерял интерес к жизни".

Напомним, что Иосиф Кобзон скончался в возрасте 80 лет в 2018 году. Причиной смерти стал рак. Похоронили легендарного артиста на Востряковском кладбище.