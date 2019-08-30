В годовщину смерти украинцы разворошили прошлое Иосифа Кобзона

У прославленного исполнителя остались вдова, двое детей и десять внуков. В собственности у знаменитости были автомобили, квартиры, земельные участки. Прошлое звезды разворошил украинский сайт Obozrevatel.com.
По его данным, только за 2017 год Иосиф Кобзон заработал 15 159 440,53 рубля. Кроме того, певец владел двумя гектарами земли в подмосковном поселке Баковка. На этом участке находится шесть построек: три жилых дома, один гостевой, дом охраны и хозблок. Поместье стоит не менее 350-400 миллионов рублей. У Кобзона было еще четыре участка площадью от 1,3 до 9,2 тысячи квадратных метров.
За артистом числилась квартира на Новом Арбате. Речь идет о двухэтажном пентхаусе в 617 квадратных метров, стоимость которого превышает 450 миллионов рублей.
Также семье Иосифа Кобзона достались 17-метровый гараж и Mercedes-Benz S 560 Maybach 4 MATIC, на котором ездил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре. Минимальная стоимость иномарки – десять миллионов рублей.
Напомним, что Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года в возрасте 80 лет в столичной клинике. Исполнитель много лет страдал от онкологического заболевания. Похоронили его 2 сентября рядом с матерью на Востряковском кладбище Москвы.
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