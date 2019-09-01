Эвелина Бледанс поведала об изменениях в жизни своего "солнечного" сына

По словам звезды, в понедельник Семен станет первоклассником. А сейчас они проводят последние дни перед началом учебного года в подмосковном спа-отеле.
"Погулять, подышать, покататься на велике, поиграть с ребятами в детском клубе, поесть сладостей, сходить на мини-диско и самое любимое – бассейн с морской водой", – поделилась Бледанс.
Эвелина подкрепила эти слова серией фотографий и видео. На них она с сыном нежится в гамаке, гуляет и резвится в бассейне.
Поклонники начали активно поздравлять мальчика с предстоящим первым днем занятий. Они от всей души пожелали ему успехов в учебе. "Рыбка золотая Сема, обожаю его и его улыбку! Уверена, что он будет очень старательным учеником и приобретет много друзей в школе, потому что он самый позитивный ребенок!", – высказалась обожательница.
"За лето Сема очень вырос", – отметила пользователь Сети.
Кроме того, фолловеров интересовал вопрос, в какую школу пойдет малыш. Ведь Сема – "солнечный" мальчик. Они неоднократно спросили об этом Эвелину, но та так и не ответила.
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