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Шоу-бизнес

Посмотри на Малышеву: Бледанс отговаривают от опасной операции

Эвелина Бледанс. Фото: www.globallookpress.com
Артистка решилась на операцию. Эвелина Бледанс всю жизнь страдает от близорукости.
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Звезда рассказала, что ходила на консультацию в клинику, которая специализируется на лазерной коррекции зрения. Там здоровье глаз Эвелины Бледанс протестировали на множестве аппаратов.

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Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Артистка боялась, что в ее возрасте (в этом году ей исполнилось 50) подобные процедуры уже не делают, однако доктора ее переубедили. "Конечно, я люблю очки, но увидеть мир после 35 лет близорукости – это счастье. Еще в школе, списывая физику, я напрягала зрение, и мне прописали очки, и с тех пор потихоньку они от смотрения кино и телевизора уже плотно вошли в мою жизнь. Я очень страшусь операций! А тут – глаза!" — поделилась артистка в Instagram.

Эвелина призналась, что до похода к окулистам советовалась с подругами – Марией Погребняк и Анфисой Чеховой. Приятельницы Бледанс успешно пережили подобные операции.

Знаменитость была поражена, когда узнала, что процедура длится меньше минуты. Доктор рассказал Эвелине Бледанс, что лазер воздействует на глаз всего 25 секунд.

"Но и про эту минуту я еще сто раз подумаю... или бежать навстречу жизни без очков и сушащих глаза линз? Так хочется побежать! Бежим?!" – засомневалась артистка.

Отметим, что поклонники Эвелины Бледанс по-разному отреагировали на новость о скорой операции. Кто-то делился положительным опытом коррекции зрения, другие, наоборот, отговаривали, говоря об опасности подобных процедур.

"Было бы здорово, если такие операции Малышева, Андрей Малахов и другие бы сделали", – заметила одна из поклонниц. "У них астигматизм, и это, думаю, помеха", – ответила ей Эвелина Бледанс.

26 августа 2019, 17:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бледанс в нежном платье удивила молодостью и красотой

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
астигматизм не помеха, операция его исправляет. 27 лет назад сделала операцию и не жалею
1

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