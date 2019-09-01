"На одежду уже не хватает": Бузова заявилась в ресторан в нижнем белье

Поющая телеведущая появилась на публике в провокационном образе. Ольга Бузова выбрала откровенный наряд.

Артистка посетила модный московский ресторан на воде. В заведении звезда появилась в удлиненном приталенном жакете бежевого цвета. Брюки Ольга Бузова предпочла не надевать.

Внешний вид телеведущей никого не оставил равнодушным. Внимание присутствующих было приковано к Ольге, а точнее к ее глубокому декольте и кружевному бюстгальтеру, который ничего не прикрывало.

Фото, сделанное на террасе ресторана, Бузова опубликовала в Instagram. Под снимком звезда призналась в любви к столице России.

"Моя Величественная грациозная Москва ❤ Я так скучала по тебе, по этому ритму, шуму и суете! Это необъяснимая энергия, которая меня заряжает ! 🚀🚀🚀Любимый город, в котором хочется жить, творить, достигать совершенства. 💫 Я дома 🙏🏻 я вдыхаю полной грудью воздух и я счастлива! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)" – написала Ольга Бузова.

После теледива обратилась к фанатам. Она напомнила поклонникам, как сильно ими дорожит.

Отметим, что интернет-обыватели, скорее всего, на слова Ольги Бузовой внимания не обратили. Они были заняты обсуждением наряда знаменитости в комментариях.

"Когда купила красивое белье, а показать не кому:)", "Сисек нет-но вы держитесь)))", "В лифчике **** на улице. Совсем уже ****", "А топик слабо было одеть?)) А потом "я не такая"🤣🤣 нарядилась как ****", "Против ничего не имею, но на что там бюстгальтер прозрачный надевать?Или так...накинула просто )", "Давайте скинемся народ – Оленьке на одежду уже не хватает, маечку купим!", "Лифчик очень странный предмет,на теле он есть а сисек в нем нет!😂😂😂", "В трусалях и пиджаке... Самое время для песни – Деградация!!!" – рассуждали подписчики Ольги Бузовой.