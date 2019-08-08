"Молодой бойфренд": Канделаки спровоцировала разговоры о разводе

В личном Instagram знаменитость опубликовала фото бородатого мужчины в темных очках. "My love", – написала ниже Тина Канделаки.
Подписчики, которые невнимательно следят за жизнью знаменитости, не сразу поняли, что симпатяга на снимке – это 18-летний сын телеведущей Леонтий. Интернет-обыватели грешным делом подумали, что Канделаки завела себе молодого любовника.
"А я уж было подумала, что молодой бойфренд! И у вас на личном большие перемены. А это сын так вымахал! Красавчик!", "Это сын?! Я подумала, что у вас развод с мужем и новые отношения. Какой красавец вырос!" – отметили в комментариях пользователи Сети.
Отметим, что Тина Канделаки редко показывает в соцсетях собственных детей. Поговаривают, что наследники звезды – 19-летняя Мелания и 18-летний Леонтий – не любят, когда знаменитая мама выкладывает их снимки в микроблог. Иногда все же Тина Канделаки нарушает запрет. Например, не так давно телеведущая посвятила трогательную публикацию дочери.
"В тебе есть все, чего так не хватает мне. Ты лучшее, что есть во мне. Твоя горячо любящая сентиментальная мама поддержит тебя во всем и всегда!" – написала Тина Канделаки.
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