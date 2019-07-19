Канделаки заявила о желании покинуть Землю

"Ну что, пора объявить официально. Готовлюсь стать космонавтом (космонавткой). Сегодня был первый этап тестов, прошла максимальную сложность с нагрузочной способностью организма 33,0. Это хороший результат", – написала Тина Канделаки в своем Telegram-канале. К своему посту она добавила видеокадры с тренировок.
Телеведущая отметила, что впереди ее ждет еще много тестов и упражнений. Предстоит Тине Канделаки и имитация выхода в открытый космос. Знаменитость добавила, что она полна решимости.
Ранее 43-летняя Тина Канделаки показала подписчикам в Instagram серию эффективных упражнений для красивой спины. Журналистка следит за своим здоровьем и фигурой, каждое утро начиная с тренировки в спортзале.
Отметим, Тину Канделаки можно назвать успешной во всем. Она генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ", писательница, а также счастливая жена и мать. Кроме того, в свои годы звезда прекрасно выглядит.
Как писали "Дни.ру", в июле Тина Канделаки призналась, что в будущем хочет прибегнуть к пластической хирургии. По ее словам, это произойдет, когда другие способы уже не будут эффективны. При этом ведущая подчеркнула, что пока не пользовалась этой процедурой.
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