Юлия Барановская устроила танцы в роскошном платье

Пока в Москве нелетная погода, Юлия Барановская решила сменить обстановку и отправилась в лето: телеведущая и ее дети купаются в изумрудном море, нежатся на белоснежном песчаном пляже, а вокруг них растут настоящие оливковые деревья. Все это звезда телевидения нашла в роскошном греческом отеле.
Юлия Барановская активно делится с фолловерами моментами из своего заграничного курорта. Так, она выложила нежное видео, на котором предстала в роскошном платье от известного московского дизайнера, обожаемого многими отечественными звездами, Александра Терехова. "Металлическое" платье с сексапильным разрезом от бедра подчеркивает все достоинства Юлии Барановской и гармонично вписывается в интерьер заморского отеля, расположенного на берегу моря. На видео она исполнила нежный и романтический танец, развивая свое платье, которое в этот момент сливалось с лазурными волнами.
Поклонники телеведущей тут же принялись петь ей дифирамбы: "Очень красивое платье, Юля вы в нем – королева !!!", "Очень красивое платье! Ну и Вы как всегда прекрасны!", " Юлечка, Вы -Богиня!!!! Боже....просто идеальная женщина", – писали пользователи Сети в комментариях под ее постом.
Надо заметить, что на первый взгляд может показаться, что видео принадлежит "перу" опытного оператора, однако, как пояснила сама Юлия, съемку проводил ее старший сын Артем.
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