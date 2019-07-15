Барановская откровенно о тайном замужестве

В СМИ появилась новость о тайной свадьбе Юлии Барановской. Популярная телеведущая прокомментировала эту информацию.

Все началось с того, что несколько изданий опубликовало сенсационное сообщение, будто Юлия Барановская тайно вышла замуж в Камбодже. Якобы на торжестве присутствовали только самые близкие люди. Избранником Юлии назвали журналиста Александра Телесова. Публикации увидела сама Барановская и решила внести ясность.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram популярная телеведущая обратилась к журналистам: "Дорогие мои, многоуважаемые СМИ, давайте уважать друг друга. У вас у всех есть мой номер телефона и прежде чем писать такую редкую чушь, могли бы позвонить и спросить лично у меня, правда ли я вышла замуж!"

Далее Юлия Барановская рассказала, что ее на самом деле связывает с журналистом. "Александр Телесов мой друг и коллега, никаких романтических отношений между нами нет, мы просто путешествуем вместе!" – объяснила телеведущая.

В заключение она отметила, какой бы хотела видеть свою свадьбу. Как оказалось, вовсе не такой, как расписали в СМИ. "P.S. И еще одно маленькое уточнение, когда у меня будет свадьба, она будет пышной и с размахом, и прятать ее в джунглях я точно ни от кого не буду) (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – хлестко заявила Юлия Барановская.

Отметим, что у телеведущей трое детей от футболиста Андрея Аршавина. Несмотря на долгие годы вместе, пара так официально не оформила отношений. Юлия Барановская ни разу не была замужем.