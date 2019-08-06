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"Не верю!" – 45-летнюю Высоцкую разнесли за романтическое фото с 81-летним Кончаловским

Юлия Высоцкая. Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial
Актриса и телеведущая поделилась трогательным семейным снимком с супругом на своей странице в Instagram. Однако Юлия Высоцкая столкнулась с непониманием со стороны многих подписчиков.
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Артистка с режиссером мужем запечатлены на фото в дождливый день. Юлия Высоцкая на снимке влюбленно смотрит на Андрея Кончаловского. "Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной...", – подписала публикацию телеведущая.

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Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Поклонники порадовались за звездную пару, прожившую 20 лет в браке. Они отметили, что любовь знаменитостей чувствуется даже через монитор. "Милые, влюбленные, светлые", "Главное – погода в доме. Рада за вас!", "Красивая пара, гармонично смотритесь. И возрасти вам не почем", – высказались фолловеры.

Но нашлись и те, кто скептически и негативно отнесся к посту Юлии Высоцкой. "Юля, у Вас проблемы. Надо к психологу. Я понимаю, что можно искренне любить человека. Да. И до сорока жить с ним, даже если большая разница в возрасте. Но после сорока надо иметь мужчину. Мужа. Любовника. А не папу", "Деда общается с любимой внучей", "Не верю!!! Не. Станиславский!" – разнесли актрису хейтеры.

Как писали "Дни.ру", Юлия Высоцкая убеждена, что строить отношения и беречь их нужно только в том случае, если они нужны и важны. "Если ты знаешь, что все это обречено, то зачем работать? Нужно слушать себя…" – делилась телеведущая.

Напомним, зимой Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский решили обвенчаться. Таинство произошло в Троицком соборе Пскова. Познакомились они в 1996 году во время "Кинотавра" в Сочи. На тот момент режиссер еще был женат на своей четвертой супруге. 

Автор: 6 августа 2019, 21:45
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкая стала копией Кончаловского

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