Юлия Высоцкая предстала полуобнаженной перед публикой
45-летняя телеведущая поделилась фотографией из очередного путешествия. На этот раз звезда показала себя на берегу моря в мини-бикини.
Подписчики не привыкли к таким откровенным кадрам и были приятно удивлены формами знаменитости. "Стройняшка! Как вам это удаётся?", "Вот это женщина! Сколько талантов, силы воли, шарма, культуры и изящества!Восторгаюсь!", "Хороша! Ух, дух захватывает!", – осыпали комплиментами верные поклонники.
Многие недоумевали, как можно готовить и при этом оставаться в такой форме. "Неужели вы не едите то, что готовите?", – наперебой стали спрашивать фанаты.
Конечно, нашлись и те, кто разглядеть прежде всего недостатки. "А где попа?", – поинтересовался злобный пользователь сети.
Некоторые подписчики оставляли неуместные комментарии. Например, они считают, что Юлия добилась такого успеха лишь благодаря удачному браку.
"Как главное в жизни для женщины удачно выйти замуж. Тем более провинциалке со средними данными", – отметила критик.
Отметим, ранее Юлия признавалась, что любит покушать, но по чуть-чуть. Более того, она не верит в диеты, зато не представляет свою жизнь без спорта. Хэштеги #бег и #велик лишь доказывает ее пристрастие к активному образу жизни.
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