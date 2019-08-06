"Люблю, скучаю, помню": Винокур растрогал снимком с кладбища

В личном Instagram юморист и певец опубликовал фото с кладбища. На нем запечатлена могила, сплошь усыпанная цветами, и роскошное надгробие.
Ровно год назад, 6 августа 2018 года, в возрасте 96 лет ушла из жизни мать Владимира – Анна Юльевна Винокур. "Прошел год, как ушла из жизни моя матушка. Моя королева Анна. Люблю, скучаю, помню", – написал Владимир под снимком.
Многие звезды поддержали артиста. Растроганные Игорь Николаев, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Николай Басков и Анна Нетребко отметились в комментариях к публикации.
Отметим, что Владимир Винокур очень тяжело переживал смерть родительницы. Артист был крайне привязан к ней, буквально боготворил ее. Каждое утро Владимира начиналось с завтрака у любимой мамы. Он даже поселил Анну Юльевну по соседству.
"И сейчас я ничего не меняю, я просто раньше стал приезжать на работу. Выхожу из дома, прохожу тот двор и еду на работу", – рассказывал артист в интервью.
После кончины родительницы Владимир Винокур даже отказалась праздновать наступление нового, 2019 года. Тогда юморист говорил, что они с родственниками и друзьями отправятся в загородный дом, где помянут усопшую.
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