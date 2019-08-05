Сергей Шнуров посвятил стихотворение Вилли Токареву

Сергей Шнуров известен не только способностью создавать экстравагантные песни и клипы, но и умением писать стихотворения. Так, музыкант не остался в стороне, узнав о смерти популярного российского и американского шансон-исполнителя Вилли Токарева. Шнуров посвятил ему трогательное стихотворение, в котором вспомнил свои студенческие годы, где было место и творчеству шансонье, пишет НСН.
Тогда, я помню, первый раз мы крепко пили,
Студентами вино в параднике.
Аккомпанировал певец по кличке Вилли.
Кто был никто, тот стал опять никем.
В магнитофоне села батарейка,
Мотали пленку с помощью карандаша – рукой.
А ты прижавшись, мне сказала, – эй, согрей-ка.
Эх, небоскребы, а я маленький такой", – написал Шнуров.
Ранее смерть Вилли Токарева прокомментировали его близкие друзья: новость о кончине певца потрясла Михаила Шуфутинского и Любовь Успенскую.
Основоположник российского шансона ушел из жизни 4 августа после продолжительной болезни, о которой стало известно в мае этого года. Вилли Токарев в прошлом заявлял, что много раз ходил по острию ножа и обманывал смерть: в США, где певец жил долгое время, будучи таксистом, он подвергался нападению со стороны своих клиентов.
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