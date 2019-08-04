"Точно умер?": Россияне отказываются верить в смерть Токарева

В эпоху высокоскоростного повсеместно доступного Интернета новости поражают информпространство словно шальные пули. В погоне за сенсацией газеты и онлайн-глянец готовы "хоронить" знаменитостей за считанные минуты, порой даже заживо.
Чего стоит один лишь случай с известным продюсером Барри Алибасовым, чей "некролог" публиковали совсем недавно, не проверив поступившую в Telegram-каналы информацию. Вышло, мягко говоря, неловко – пришлось извиняться.
Признать свою ошибку можно всегда, а вот вернуть былое доверие – вряд ли. В связи с этим известие о смерти легендарного шансонье Вилли Токарева вызвала неоднозначную реакцию у читателей "Дни.ру".
Так, один из пользователей Instagram уточнил, является ли новость достоверной. "Это точно? Просто Инстаграм уже стольких заживо похоронил...", – написал он. Однако другие юзеры поспешили развеять все сомнения вопрошающего. Ведь о смерти Токарева рассказал Народный артист России Николай Тамразов. Грустные вести подтвердил и сын почившего – Антон Токарев.
"Просто не верится, так неожиданно, такой оптимист по жизни!", "Это всегда так неожиданно случается, что совсем не верится", "Красивой души человек. Помнить буду всегда", – пишут поклонники музыканта. Сегодня вечером композиция "Небоскребы" прозвучит в тысячах домов...
Напомним, Вилли Токарев – автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Артист начал свою творческую деятельность еще в 70-х, когда эмигрировал из СССР в США. На родину Токарев вернулся в 90-х годах. Звезда выпустила множество альбомов, вела эфиры на радио "Русский шансон".
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