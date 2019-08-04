Обнародованы подробности смерти Вилли Токарева

Сегодня, 4 августа, стало известно о смерти известного шансонье. 84-летний Вилли Токарев скончался в одной из онкологических клиник Москвы.
Знаменитость обратилась в больницу еще 2 июля. В тот же день врачи госпитализировали певца. Сообщает РЕН ТВ.
О смерти Токарева рассказал Народный артист России Николай Тамразов. Грустные вести подтвердил сын почившего – Антон Токарев.
"Насколько я знаю, Вилли с нами больше нет, к сожалению", – цитирует наследника шансонье Telegram-канал радиостанции "Говорит Москва".
Напомним, Вилли Токарев – автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Артист начал свою творческую деятельность еще в 70-х, когда эмигрировал из СССР в США. На родину Токарев вернулся в 90-х годах. Звезда выпустила множество альбомов, вела эфиры на радио "Русский шансон".
Популярные темы форума
Сёстры Хачатурян великие мученицы?
Совет автору темы,которая ругается с матерью
Админам. Зачем спрашивали,если ничего не изменили
Цымбалюк-Романовская беременна от Джигарханяна?!
Что вы ели сегодня?
Принят перечень опасных пород собак.
Ники
Малиновое варенье
Продолжение темы мамы—дочки
Обсудим Олю Бузову?