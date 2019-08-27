Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский пошалили среди кустов

Снимки сделаны во Франции, где сейчас отдыхают супруги. На фото они запечатлены во время утренней скандинавской ходьбы. Юлия облачена в желтую футболку и джинсовые мини-шорты. Режиссер надел темно-синие бермуды и хлопчатобумажную рубашку небесного цвета. Оба позируют в соломенных шляпах и с лыжными палками в руках.
"На зарядку становись! Доброе утро!" – написала телеведущая.
Съемка получилась действительно живой. Супруги смеялись, направляя друг на друга палки, ходили гуськом, обнимались и прыгали.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Они искренне восхитились звездной парой и отметили, что Юлия и Андрей совсем не выглядят на свой возраст.
"Какие Вы классные! Позитивные, жизнерадостные, энергичные!" – высказалась фанатка.
Фолловеры признались, что им этот союз кажется идеальным. "Истинный пример любви и искренности для меня!", "Вы чудесная пара! Вы на одной волне!", "Смотреть на вашу пару – одно удовольствие! Так трогательно!", "Веет такой харизмой от обоих!" – не скрывали эмоций пользователи Сети.
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