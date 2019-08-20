Шатунов внес ясность в странную ситуацию с Разиным

Как гром среди ясного неба прозвучало заявление лидера группы "Ласковый май" Андрея Разина о том, что Юрий Шатунов якобы отказался исполнять хиты коллектива. Певец прокомментировал ситуацию.

Все началось с того, что в Instagram Андрей Разин опубликовал пост, в котором сообщил: Юрий Шатунов решил больше не петь репертуар группы "Ласковый май". "Теперь он будет исполнять только свои песни. Кроме того, через своего представителя он запретил исполнять песни, которые написал специально для своего альбома, для своих концертов, группе "Ласковый май", – объявил Разин.

Продюсер пояснил, что теперь песни коллектива можно будет услышать только на официальных концертах с участием Разина. Он же разрешил радиостанциям крутить песни группы, но только в его исполнении. А остальным исполнителям якобы правообладатель запретил публично петь композиции "Ласкового мая".

Впрочем, и Шатунову нельзя исполнять хиты коллектива на своих концертах, так как у него на это якобы нет прав. "Он публично отказался от них и теперь будет исполнять исключительно свой репертуар", – уточнил Разин.

Разразился скандал. В СМИ и Сети появилось множество сообщений с комментариями людей, якобы имеющих отношение к "Ласковому маю", к Андрею Разину, к Юрию Шатунову. Все эти публикации запутали поклонников. И вот с официальным комментарием выступил сам певец.

В своем Instagram-аккаунте Шатунов предельно четко обозначил ситуацию. "Уже без малого 30 лет я не работаю в группе "Ласковый май". С 1991 года я начал сольную карьеру", – для начала отметил исполнитель. Далее он высказался о главных хитах коллектива. "Я никогда не отказывался от песен "Белые розы" и "Седая ночь". Это мои визитные карточки", – подчеркнул исполнитель.

Он напомнил, что приложил руку к написанию этих шедевров. "В свое время я принимал участие в их создании. Также у меня есть все документы как от правообладателя, так и автора этих песен Сергея Кузнецова на их публичное исполнение", – отметил Юрий Шатунов. В заключение артист предложил всем, у кого остались вопросы, написать ему на почту, так как он находится с семьей на отдыхе.