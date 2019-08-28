"Беременность, и уже немаленькая": мать Тимати ошеломила признанием

Симона Юнусова известна не менее своего сына, рэп-исполнителя и продюсера Тимати. Женщина откровенно рассказала о своей беременности и о том, как ее отправили на аборт.

У Симоны Юнусовой два аккаунта в Instagram. Первый она посвятила близким и родным, второй использует для мемуаров. Она откровенно рассказывает "историю любви, несостоятельности взрослых, становления, принятия и прощения". В качестве главной героини выступает сама Симона. Она влюбилась, ее чувства оказались взаимны, и вскоре она узнала, что беременна. Тогда мать повела ее на аборт.

"Честно говоря, я давно чувствовала себя плохо и даже фантазировала, что неизлечимо больна, а Он сутками сидит возле постели и борется за мою жизнь... Вечером, я рассказала о своих недомоганиях сестре. На вопрос о том, есть ли повод беспокоиться, я искренне ответила, что не знаю. Было решено на следующий день пойти к ее врачу... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – рассказала Симона.

У гинеколога она оказалась впервые и страшно волновалась. В этом вопросе она была абсолютно неопытна. "Доктор внимательно посмотрела на меня и пригласила в кресло... А дальше, она стала задавать вопросы, значение которых я просто не понимала!!! Промучившись со мной минут двадцать, она устало спросила, как часто мы были вместе. Я ответила – "Один раз". Доктор вздохнула и вынесла вердикт – беременность и уже не маленькая..." – поведала женщина.

Врачу необходимо было сообщить об этом в школу, а через день Симону с мамой пригласили на прием, чтобы решить, что делать дальше. Она призналась, что больше всего боялась реакции отца, которого сильно любила, боялась потерять его уважение. "Назавтра, по дороге в школу, в утренней темноте я увидела Папу гуляющего с собакой. Свет фонаря осветил лицо и я заметила, как он вытирал слезы. Ни до, ни после, я не видела, чтобы Папа плакал. Так я поняла, что он уже все знает..." – отметила Симона.

Было принято решение прерывать беременность. Она подчеркнула, что с ней никто ничего не обсудил. "Мама просто сказала, что мне надо думать о том, как закончить школу..." – пояснила Симона. Родительница привела ее в больницу, передала нянечке и ушла. "На меня надели застиранную больничную сорочку, посадили в очередь (тогда было так) и я, шестнадцатилетняя девочка, в полном одиночестве осталась ждать..." – завершила свой рассказ Симона. Отметим, что сейчас у нее двое взрослых сыновей.

Откровенный рассказ Юнусовой произвел неизгладимое впечатление на подписчиков. "Я прослезилась, очень жалко ребенка, 16 лет и такая взрослая ситуация(", "Ох, вот это история, Симона! 🙈 вы – смелая женщина, что так открываетесь на всю страну!", "Симона💔💔 хочется обнять вас крепко-крепко🙏🏼", "Ох... хочется плакать...." – высказались ошеломленные подписчики. В тексте мать Тимати отметила, что у истории будет продолжение.