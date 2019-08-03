"Преступница": после грязных оскорблений россиян актриса Толкалина заявила об уходе

Вечером 2 августа в Ейске должен был состояться спектакль с участием актрисы "Мастер и Маргарита". Но он был сорван, и зрители обвинили в этом Любовь Толкалину.
Знаменитость объяснила в соцсети, что из-за празднования Дня ВДВ и Праздника урожая власти Ейска местные власти усилили полицейские проверки на подъезде к городу. Стражи порядка задержали автобус с основной частью группы, декорациями и костюмами. Так что после 22 часов тяжелой дороги все сидели на допросе. Потом труппу отпустили, просто извинившись за беспокойство.
Любовь Толкалина призналась, что страшно даже не это, а то, что она увидела и услышала в свой адрес, когда вышла к публике, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию. "Люди, зрители, пришедшие в театр…. кричали, что я их ограбила и виновница обмана, преступница, требовали, чтобы я вернула им деньги, кричали – позор…", – поделилась артистка.
По ее словам, зрители даже не задумались, что существуют прокатчики и продюсеры, которые продают билеты и несут материальную ответственность за происходящее. Любовь Толкалина подчеркнула, что ее задача как актрисы – приехать и быть готовой к спектаклю в нужное время. "Я лично отвечаю только за качество моей работы. я билеты не продаю", – написала оскорбленная звезда.
Еще раз извинившись, Любовь Толкалина попросила написать всех, кому не вернут деньги за сорванный спектакль. При этом она добавила, что ей очень тяжело и страшно переживать гнев и злость публики. "Столько ненависти… что-то действительно происходит у нас серьезное, если люди в одну секунду готовы потерять человеческое лицо, лишь бы только был повод… и скатиться в открытую площадную брань…", – отметила артистка.
В завершении своего поста Любовь Толкалина заявила, что, наверное, уйдет на несколько дней со своей странички в Instagram. "Нужно как-то принять случившееся и подумать. Мир всем", – попрощалась актриса.
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