Толкалина скрывает связь с известным певцом

Еще весной 2017 года в СМИ появилась информация о романе Любови Толкалиной и лидера группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым. Эти данные стали сенсацией. Прокомментировала роман с харизматичным исполнителем сама актриса так: "Людям и в голову не приходит, что они своей школьной линейкой пытаются измерить океан. Они мыслят исключительно трусами, застрявшими у них в голове".
Говорят, если есть возможность, Любовь Толкалина сопровождает группу "Аквариум" уже более двух лет. "Сами посудите: разве "просто друзья" будут задвигать все дела и мчаться в тьмутаракань на получасовое выступление БГ, если на следующий день ей самой отправляться в большой гастрольный тур?" – говорят в близком окружении пары.
Речь идет о Конаковском районе Тверской области, где состоялся рок-фестиваль "Нашествие". Именно туда Любовь Толкалина приехала с Борисом Гребенщиковым. Когда он вышел на сцену, артистка устроилась в VIP-ложе и принялась снимать происходящее на смартфон.
Однако едва завидев направленный на нее объектив, Толкалина немедленно спряталась и не появилась до отбытия с поля. Влюбленные уходили порознь. Но в результате оба оказались на заднем сиденье одной элитной иномарки с тонированными стеклами, на котором и укатили в ночь, компетентно сообщает "Экспресс газета".
Говорят, Любовь Толкалина и Борис Гребенщиков сошлись на почве пристрастия к йоге. "Я пришел к этому в 2002 году. Бросил курить. Если просыпаюсь в пять утра, два часа занимаюсь йогой. Но я не выбирал буддизм. Я исповедую жизнь. По возможности незашоренную", – говорил рокер.
А артистка благодаря йоге стала более уравновешенной, причем это касается не только тела, но и жизни в целом. "Я всегда была очень неуклюжей. Обо все ударялась, вечно ходила в синяках. Однажды умудрилась в метро упасть с эскалатора и потерять сознание", – вспомнила Любовь Толкалина.
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