Счастливая Юлия Высоцкая выложила "полуобнаженный" снимок

Актриса Юлия Высоцкая опубликовала в Instagram необычный снимок. Как правило, она не публикует откровенные кадры, но не в этот раз.

На фото супруга Андрея Кончаловского в черном слитном купальнике с глубоким декольте. На голове у нее соломенная шляпка с широкими полями, а в руках она держит пляжную сумку песочного цвета с бахромой.

Высоцкая широко улыбается в кадре. Судя по всему, настроение у нее чудесное. Знаменитость отдыхает во Франции. Там у них с мужем есть собственная недвижимость.

"– А ты куда собралась? Ничего не забыла? – Неа! Все и все со мной!" , – подписала пост звезда.

Поклонникам пришелся по душе новый образ Юлии. "Чудо какое!", "Класс!", "Хорошенькая какая!", "Вы безумно красивая женщина!", "Ну, вы прям на взлете!", "Шикарный вид!" – написали восторженные фанаты.

"Мой абсолютный идеал женщины!" – призналась фолловер.



Нашлись те, кто высказал недовольство. "Юля классная, не поспоришь, я ее поклонница отчасти, но с наигранным безудержным весельем перебарщивает... Чувство меры не срабатывает что ли...", "Ой, Юлия, какая ужасная фотография. Вы тут похожи на ржущую лошадь, правда породистую!", "Переигрываете, Юля!" – спустили артистку с небес на землю злопыхатели.