Поклонники Лорак разнесли ее бывшего мужа

В личном Instagram Мурата Налчаджиоглу опубликовал снимок с курорта. В кадре он запечатлен вместе с новой возлюбленной. Девушку зовут Самия Ахметова.
Мурат нежно обнимает Самию. Вместе они кажутся очень счастливыми. Ходят слухи, что их отношения длятся чуть менее года, однако ранее экс-муж певицы их не демонстрировал.
Отметим, что в комментариях под этой публикацией фанаты Ани Лорак вывалили тонну негатива. На Налчаджиоглу и Ахметову обрушился шквал критики.
Интернет-обыватели высмеяли внешность девушки, позу в которой она сфотографировалась. Более того, Мурату прямо говорили, что она – "жалкая замена Лорак".
"Он Ани не подходил никогда, вот эта даа его вариант😂👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Мурата вкус нету вообще👎👎👎👎она не красивая не естественная...конечно Ани лорак лучше и красавица женственая", "Некрасивая....губы сильно наколола...", "То, что действительно подходит Мурату больше , чем красавица и умница Каролина😂😂", – писали поклонники Ани Лорак.
Напомним, несколько месяцев назад 40-летняя Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного – 26-летнего саунд-продюсера Black Star Егора Глеба. Пара перестала скрываться и с удовольствием публикует совместные фотографии в Instagram. Отметим, что, по мнению тех же пользователей Сети, Егор не подходит Ани.
Популярные темы форума
Прямой эфир с Виталиной Цымбалюк-Романовской
Продолжение темы мамы—дочки
Памятники фашистам в России
Как переехать жить в Европу?
ОТЦЫ,делающие детей и не воспитывают????
О мамах и дочках
Главреду
Не делай добра!..
Звездные пенсионеры-мачИ и невозможно привлекательные богачи
Кому не заплатили алименты ,на детей есть такие,что делать?