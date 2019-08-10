Поклонники Лорак разнесли ее бывшего мужа

Фанаты певицы набросились на ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. Поклонники Ани Лорак также раскритиковали новую зазнобу мужчины.

В личном Instagram Мурата Налчаджиоглу опубликовал снимок с курорта. В кадре он запечатлен вместе с новой возлюбленной. Девушку зовут Самия Ахметова.

Мурат нежно обнимает Самию. Вместе они кажутся очень счастливыми. Ходят слухи, что их отношения длятся чуть менее года, однако ранее экс-муж певицы их не демонстрировал.

Отметим, что в комментариях под этой публикацией фанаты Ани Лорак вывалили тонну негатива. На Налчаджиоглу и Ахметову обрушился шквал критики.

Интернет-обыватели высмеяли внешность девушки, позу в которой она сфотографировалась. Более того, Мурату прямо говорили, что она – "жалкая замена Лорак".

"Он Ани не подходил никогда, вот эта даа его вариант😂👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Мурата вкус нету вообще👎👎👎👎она не красивая не естественная...конечно Ани лорак лучше и красавица женственая", "Некрасивая....губы сильно наколола...", "То, что действительно подходит Мурату больше , чем красавица и умница Каролина😂😂", – писали поклонники Ани Лорак.

Напомним, несколько месяцев назад 40-летняя Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного – 26-летнего саунд-продюсера Black Star Егора Глеба. Пара перестала скрываться и с удовольствием публикует совместные фотографии в Instagram. Отметим, что, по мнению тех же пользователей Сети, Егор не подходит Ани.