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Поклонники Лорак разнесли ее бывшего мужа

Ани Лорак. Фото: www.globallookpress.com.
Фанаты певицы набросились на ее бывшего мужа Мурата Налчаджиоглу. Поклонники Ани Лорак также раскритиковали новую зазнобу мужчины.

Продолжение: "Красота естественная": Дайнеко показала фото без макияжа и ретуши
прочитано 1035 раз

В личном Instagram Мурата Налчаджиоглу опубликовал снимок с курорта. В кадре он запечатлен вместе с новой возлюбленной. Девушку зовут Самия Ахметова.

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Ани Лорак

Ани Лорак Певица

Мурат нежно обнимает Самию. Вместе они кажутся очень счастливыми. Ходят слухи, что их отношения длятся чуть менее года, однако ранее экс-муж певицы их не демонстрировал.

Отметим, что в комментариях под этой публикацией фанаты Ани Лорак вывалили тонну негатива. На Налчаджиоглу и Ахметову обрушился шквал критики.

Интернет-обыватели высмеяли внешность девушки, позу в которой она сфотографировалась. Более того, Мурату прямо говорили, что она – "жалкая замена Лорак".

"Он Ани не подходил никогда, вот эта даа его вариант😂👏 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "У Мурата вкус нету вообще👎👎👎👎она не красивая не естественная...конечно Ани лорак лучше и красавица женственая", "Некрасивая....губы сильно наколола...", "То, что действительно подходит Мурату больше , чем красавица и умница Каролина😂😂", – писали поклонники Ани Лорак.

Напомним, несколько месяцев назад 40-летняя Ани Лорак рассекретила нового возлюбленного – 26-летнего саунд-продюсера Black Star Егора Глеба. Пара перестала скрываться и с удовольствием публикует совместные фотографии в Instagram. Отметим, что, по мнению тех же пользователей Сети, Егор не подходит Ани.

Автор: 10 августа 2019, 12:58
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комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Он живет в Турции, она на Украине, кака така любовь могла быть на расстоянии?
Гость
Ответить
Правильно сделали
1

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